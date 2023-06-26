Орлов сравнил календарь «Зенита» и «Спартака»
Известный комментатор Геннадий Орлов оценил календарь «Зенита» и «Спартака» в РПЛ на старте сезона-2023/24.
– Некоторые болельщики «Зенита» считают, что на старте сезона календарь у «Спартака» полегче? Ну... На бумаге, возможно, и так, да. Питерцы начинают чемпионат двумя выездными играми с «Пари НН», «Ростовом», потом дома принимают «Динамо», которое возглавил Личка, и неуступчивый «Факел» Евсеева. А дальше – игра в Москве с красно-белыми. Что ж, ничего страшного в этом нет. Первые туры уходят на то, чтобы команда почувствовала ритм игры, набрала кондиции. Наверное, даже хорошо, что подопечные Семака начинают чемпионат на выезде. Зато, допустим, первый весенний тур в марте «Зенит» сыграет дома – с тем же «Спартаком». Так что все довольно сбалансированно», – сказал Орлов «СЭ».
РПЛ 24 июня опубликовала календарь на сезон-2023/24. В пятом туре «Спартак» на своем поле примет «Зенит».
Перед этим красно-белые сыграют с «Оренбургом», «Балтикой», «Рубином» и «Уралом», а «Зенит» встретится с «Пари НН», «Ростовом», «Динамо» и «Факелом».
Полностью интервью Геннадия Орлова можно прочитать на сайте «СЭ».
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|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -