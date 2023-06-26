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Сегодня, 11:30

Орлов сравнил календарь «Зенита» и «Спартака»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Малком и Томаш Тавареш.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил календарь «Зенита» и «Спартака» в РПЛ на старте сезона-2023/24.

– Некоторые болельщики «Зенита» считают, что на старте сезона календарь у «Спартака» полегче? Ну... На бумаге, возможно, и так, да. Питерцы начинают чемпионат двумя выездными играми с «Пари НН», «Ростовом», потом дома принимают «Динамо», которое возглавил Личка, и неуступчивый «Факел» Евсеева. А дальше – игра в Москве с красно-белыми. Что ж, ничего страшного в этом нет. Первые туры уходят на то, чтобы команда почувствовала ритм игры, набрала кондиции. Наверное, даже хорошо, что подопечные Семака начинают чемпионат на выезде. Зато, допустим, первый весенний тур в марте «Зенит» сыграет дома – с тем же «Спартаком». Так что все довольно сбалансированно», – сказал Орлов «СЭ».

РПЛ 24 июня опубликовала календарь на сезон-2023/24. В пятом туре «Спартак» на своем поле примет «Зенит».

Перед этим красно-белые сыграют с «Оренбургом», «Балтикой», «Рубином» и «Уралом», а «Зенит» встретится с «Пари НН», «Ростовом», «Динамо» и «Факелом».

Полностью интервью Геннадия Орлова можно прочитать на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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 - : -
22.07 00:00
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