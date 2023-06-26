Агент Раконьяца заявил, что игрок покинет «Црвену Звезду»: «Ищем клуб для Марко в Европе»
Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы форварда «Локомотива» Марко Раконьяца, выступающего на правах аренды за «Црвену Звезду», прокомментировал корреспонденту «СЭ» будущее игрока.
«Ищем новый клуб для Марко в Европе. Он точно не будет играть за «Црвену Звезду», за которую выступал на правах аренды», — сказал Глушевич «СЭ».
В сезоне-2022/23 23-летний форвард провел 17 матчей в составе «Црвены Звезды», забил пять мячей и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
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13
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14
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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