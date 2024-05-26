Гладилин назвал Кассьерру лучшим игроком сезона в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, кого считает лучшим игроком сезона в РПЛ.

«Если выбирать из тройки Кассьерра, Тюкавин Кордоба? Сложно сказать, но наверное, нападающий «Зенита», который забил больше всех мячей в чемпионате», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

В минувшем сезоне 27-летний колумбиец забил 21 гол и сделал 5 результативных передач в 28 матчах РПЛ.