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Сегодня, 14:00

Орлов считает, что «Зенит» заслуженно победил «Динамо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил победу «Зенита» в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

— Результат закономерен. «Зенит» наиграл на победу, был сильнее соперника. Если бы еще отдельные футболисты умели играть левой ногой... Имею в виду Караваева и Эраковича. Какие моменты они имели! Ну что поделать. Совсем не левши (улыбается). Матч получился напряженным, по качеству футбола хозяева москвичей превзошли. Зенитовцы мастеровитее.

Но вот что сразу бросилось в глаза. Динамовцы, в отличие от предыдущих соперников команды Семака, ловили питерцев именно в момент приема мяча. Тому же Глушенкову приходилось непросто, его почти все время сразу же встречали, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. После этой игры сине-бело-голубые с 12 очками занимают первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 баллами идет на второй строчке.

Евгений Латышонок. «Аплодирую Латышонку! Но не следовало ли удалить Карраскаля?» Орлов — о победе «Зенита» над «Динамо»
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
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Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 2 : 1
11.08 17:30
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Максим Глушенков

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Игорь Дивеев

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Спартак

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П
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Маркус Вендел

Зенит

 6
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Локомотив

 4
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Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

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Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

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