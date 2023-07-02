Деменко считает, что «Зенит» взял Бакаева для ослабления «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о выступлении хавбека Зелимхана Бакаева в составе «Зенита».
«Он себя никак не проявил. Но ему было тяжело. В клубе были Малком, Клаудиньо. Сейчас видно, что Бакаева взяли не для усиления «Зенита». Его взяли, чтобы ослабить «Спартак», — цитирует Деменко «Газета.Ru»
Бакаев является воспитанником «Спартака». Он перешел в «Зенит» в 2022 году. В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 17 матчей за петербургский клуб в РПЛ, отметился 1 голом и 1 результативной передачей.
«Зенит» по итогам сезона-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России.
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5
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9
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
|- : -
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