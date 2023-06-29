Орлов: «То, что происходит со Слуцким, вызывает у меня сожаление»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о видео с участием тренера Леонида Слуцкого, в котором тот спародировал скандальный эротический ролик с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.

«То, что происходит со Слуцким, вызывает у меня сожаление. Я его хорошо знаю, он нормальный мужик. Но он что-то потерял. Слуцкий должен посмотреть на себя со стороны. Это его личный путь, он так решил. Но футболу он мог дать больше, у него были хорошие тренерские задатки», — цитирует Орлова Sport24.

Слуцкий принял участие в развлекательном шоу Азамата Мусагалиева. Задача 52-летнего специалиста заключалась в том, чтобы рассмешить других участников выпуска. Слуцкий сделал пародию на слитое интимное видео Дзюбы.