Орлов: «То, что происходит со Слуцким, вызывает у меня сожаление»
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о видео с участием тренера Леонида Слуцкого, в котором тот спародировал скандальный эротический ролик с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.
«То, что происходит со Слуцким, вызывает у меня сожаление. Я его хорошо знаю, он нормальный мужик. Но он что-то потерял. Слуцкий должен посмотреть на себя со стороны. Это его личный путь, он так решил. Но футболу он мог дать больше, у него были хорошие тренерские задатки», — цитирует Орлова Sport24.
Слуцкий принял участие в развлекательном шоу Азамата Мусагалиева. Задача 52-летнего специалиста заключалась в том, чтобы рассмешить других участников выпуска. Слуцкий сделал пародию на слитое интимное видео Дзюбы.
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