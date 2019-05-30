Орлов считает, что Дзюба не уедет в Англию

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба не уедет в клуб из чемпионата Англии. Ранее "СЭ" сообщал, что 30-летний россиянин может перейти в "Вулверхэмптон".

- Думаю, Дзюба не уедет в Англию, - сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы". - Почему? Я так думаю. Ну а какой смысл? Не уедет.

Первое: он хочет играть в Лиге чемпионов. Наверное, в первую четверку его не возьмут, надо реально смотреть на вещи. А Лига чемпионов в "Зените". У него уже такой возраст, что рисковать нельзя. Уехать из России и сесть на скамейку? Ты можешь из сборной вылететь, если в состав не будешь проходить.

В минувшем сезоне Дзюба провел 40 матчей за "Зенит", забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.

"Вулверхэмптон" проявляет интерес к Дзюбе