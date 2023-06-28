Орлов: «Бакаев не соответствует запросам «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник Зелимхан Бакаев не соответствует уровню «Зенита».

«Бакаев — футболист ограниченных возможностей, с точки зрения развития атаки. У него мало вариантов участия в атаке. Бакаев не соответствует запросам «Зенита», пока что. Сможет ли он раскрыться, если уйдет Малком? Не знаю, зависит от него. Неизвестно, оставит ли его вообще Семак», — цитирует Sport24 Орлова.

26-летний Бакаев выступает за «Зенит» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.