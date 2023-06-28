Орлов: «Бакаев не соответствует запросам «Зенита»
Комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник Зелимхан Бакаев не соответствует уровню «Зенита».
«Бакаев — футболист ограниченных возможностей, с точки зрения развития атаки. У него мало вариантов участия в атаке. Бакаев не соответствует запросам «Зенита», пока что. Сможет ли он раскрыться, если уйдет Малком? Не знаю, зависит от него. Неизвестно, оставит ли его вообще Семак», — цитирует Sport24 Орлова.
26-летний Бакаев выступает за «Зенит» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
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5
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9
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10
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11
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|22.07
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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