Чанов: «Почему бы Чалову не попробовать себя во Франции»
Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал информацию о том, что «Марсель» заинтересован в нападающем красно-синих Федоре Чалове.
«Почему бы Чалову не попробовать себя во Франции. Тем более, что он в Швейцарии уже поиграл. А судить о том, как он себя проявит в «Марселе», сейчас сложно. В той же французской лиге Александру Головину, когда он перешел в «Монако», понадобилось время на адаптацию. Все-таки это чужая страна, чужой язык, чужие ценности. Все сразу не всегда получается. А то, что Чаловым интересуются во Франции, это, по-моему, здорово. Ведь вначале были разговоры о Турции, а теперь «Марсель». Но спрашивать нужно у самого Федора. Есть ли у него желание. А со стороны такой поворот карьеры кажется интересным», — цитирует Vprognoze.ru Чанова.
В сезоне-2022/23 25-летний Чалов забил 24 гола и сделал 6 голевых передач в 41 матче во всех турнирах.
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5
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6
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11
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12
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Сочи – Балтика
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Урал – ЦСКА
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