Шавло: «Можно было бы дать Кофрие еще времени в «Спартаке»
Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал переход Максимилиано Кофрие в «Клермон» на постоянной основе.
«Спартак» получил деньги за Кофрие, а это уже плюс. Он много не играл в России. Можно было бы дать ему еще времени в клубе. Во Франции он же играет, а у нас его сразу начали хаять. К сожалению, у нас такое происходит часто. Кофрие играть умеет. Моментов в технике ему не хватает, но руководство решило его продать. Главное, что деньги получили, хорошая сделка. Теперь будут деньги на центрального защитника", — цитирует «РБ Спорт» Шавло.
27 июня «Спартак» объявили об уходе 26-летнего бельгийца, который на правах аренды выступал за «Клермон» с прошлого лета. С 2021 года Кофрие отыграл за красно-белых 26 матчей.
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Ахмат – Кр. Советов
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