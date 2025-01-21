«Зенит» сыграл вничью со сборной Иордании

«Зенит» в товарищеском матче сыграл вничью со сборной Иордании — 1:1.

Счет на 53-й минуте открыл иорданский защитник Саед Аль-Росан. «Зенит» отыгрался спустя 11 минут, отличился Максим Глушенков.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — Сборная Иордании — 1:1 (0:0)

Голы: Аль-Росан, 53 (0:1), Глушенков, 64 (1:1)

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 турах.