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Сегодня, 19:14

«Зениту» нужно обновлять состав. Агаларов доказал, что умет забивать». Мнение Орлова

Орлов заявил, что летом «Зенит» может приобрести 5-6 футболистов
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что летом «Зенит» может приобрести 5-6 футболистов.

— Допускаю, что «Зенит» приобретет 5-6 игроков, — отметил Орлов.

— Ого. Не многовато?

— Понимаете, с уходом Дзюбы клуб серьезно разгрузил зарплатную ведомость. На эти деньги можно пригласить четырех-пятерых футболистов. Перспективных, российских ребят. Думаю, «Зенит» так и поступит. Надо обновлять, омолаживать.

— Кем?

— Решение принимает клуб. Но есть, например, Агаларов, который доказал, что у он обладает навыками забивать голы. Он сейчас востребован на нашем рынке. Тюкавин, вроде бы, не доволен своим положением в «Динамо». Так что поживем-увидим.

— Пишут, что Бакаев перейдет в «Зенит».

— Читал, что агенты предложили Бакаева «Зениту». Ну в принципе это логично. В «Зенит» все идут с удовольствием. Чемпион страны, отличная инфраструктура, один из лучших стадионов в Европе, команду очень любят в городе. Так чего же сюда не перейти?

 
Артем Дзюба. «У Дзюбы есть предложение из США». Орлов делится инсайдами

 

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 2
Вулверхэмптон Уондерерс 1
2-й тайм

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Гамид Агаларов
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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