«Зениту» нужно обновлять состав. Агаларов доказал, что умет забивать». Мнение Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что летом «Зенит» может приобрести 5-6 футболистов.

— Допускаю, что «Зенит» приобретет 5-6 игроков, — отметил Орлов.

— Ого. Не многовато?

— Понимаете, с уходом Дзюбы клуб серьезно разгрузил зарплатную ведомость. На эти деньги можно пригласить четырех-пятерых футболистов. Перспективных, российских ребят. Думаю, «Зенит» так и поступит. Надо обновлять, омолаживать.

— Кем?

— Решение принимает клуб. Но есть, например, Агаларов, который доказал, что у он обладает навыками забивать голы. Он сейчас востребован на нашем рынке. Тюкавин, вроде бы, не доволен своим положением в «Динамо». Так что поживем-увидим.

— Пишут, что Бакаев перейдет в «Зенит».

— Читал, что агенты предложили Бакаева «Зениту». Ну в принципе это логично. В «Зенит» все идут с удовольствием. Чемпион страны, отличная инфраструктура, один из лучших стадионов в Европе, команду очень любят в городе. Так чего же сюда не перейти?