Булыкин: «Дзюба громко о себе заявил. С такой игрой можно и замахнуться на сборную»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре форварда Артема Дзюбы в составе «Локомотива».

«Дзюба просто красавчик, вернулся очень круто. Громко о себе заявил. Главное, чтобы и дальше так продолжал играть. Все у него будет хорошо. С такой игрой можно и замахнуться на сборную, он точно не помешает команде. Все сомневались насчет него, но он показал, что все еще отличный футболист. Дзюба всем все доказал и сейчас помогает «Локомотиву». Сейчас Артем является лидером «Локомотива», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.