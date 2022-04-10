Кто из легионеров «Зенита» летом может уйти? Мнение Орлова

Орлов считает, что никто из легионеров «Зенита» не собирается покидать клуб

Известный комментатор Геннадий Орлов подчеркнул: пока никто из легионеров «Зенита» не планирует покидать клуб.

— Будущее легионеров «Зенита»? Пока никто не изъявил желания уехать. Бразильцы всем довольны. Но надо объективно смотреть на вещи. Если мы не будем играть в Лиге чемпионов, то европейские клубы могут в первую очередь соблазнить Барриоса. Очевидно, что такой опорник нужен многим. Пока никто не обозначил намерений покинуть «Зенит». Но что будет потом... Увы, не знает никто.

После 24 туров «Зенит» набрал 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице.