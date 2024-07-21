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Сегодня, 08:30

Орлов: «То, как Вендел и Глушенков понимают друг друга, — игра для гурманов!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от крупной гостевой победы «Зенита» над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 1-го тура РПЛ.

«Нужно отдать должно «Крыльям». За смелость. Хозяева не испугались, не стали закрываться и решили сыграть с чемпионом в открытый футбол. Лезли вперед, создавали моменты. Наверное, 0:4 — слишком жестокий счет для подопечных Осинькина. Но проблемы в обороне не позволили самарцам рассчитывать на более благополучный исход.

«Зенит» показал, что он великолепно готов к старту сезона. Совсем другая команда по сравнению с той, которую мы видели сразу после зимней паузы. Игроки, вышедшие на замену, не выпали, а попали в этот матч. У питерцев добротная скамейка. Семак может рассчитывать на резервистов, которые не только ничего не портят, но способны и усиливать игру.

Правда, в обороне сине-бело-голубые действуют не без погрешностей. Опытный Дуглас Сантос однажды ошибся, отдав передачу поперек. Хотя надо делать скидку и на первый матч сезона.

Второй сильный матч Глушенкова. А помните, я вам сказал, что считаю лучшим игроком РПЛ не Тюкавина, а именно его? Вы же видите, что Максим не только отдает, но и забивает. 4 гола в двух матчах. Пока идет по весьма серьезному графику. Но этому есть и логическое объяснение. Партнеры. Какое у него взаимопонимание с Венделом? Просто фантастическое! Игра для гурманов», — сказал Орлов.

 
Максим Глушенков. «А помните, я говорил, что лучшим игроком РПЛ считаю не Тюкавина, а Глушенкова?» Орлов о победе «Зенита» в Самаре

 

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Геннадий Орлов
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
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Зенит

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 1 1 0
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