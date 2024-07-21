Орлов: «То, как Вендел и Глушенков понимают друг друга, — игра для гурманов!»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от крупной гостевой победы «Зенита» над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 1-го тура РПЛ.
«Нужно отдать должно «Крыльям». За смелость. Хозяева не испугались, не стали закрываться и решили сыграть с чемпионом в открытый футбол. Лезли вперед, создавали моменты. Наверное, 0:4 — слишком жестокий счет для подопечных Осинькина. Но проблемы в обороне не позволили самарцам рассчитывать на более благополучный исход.
«Зенит» показал, что он великолепно готов к старту сезона. Совсем другая команда по сравнению с той, которую мы видели сразу после зимней паузы. Игроки, вышедшие на замену, не выпали, а попали в этот матч. У питерцев добротная скамейка. Семак может рассчитывать на резервистов, которые не только ничего не портят, но способны и усиливать игру.
Правда, в обороне сине-бело-голубые действуют не без погрешностей. Опытный Дуглас Сантос однажды ошибся, отдав передачу поперек. Хотя надо делать скидку и на первый матч сезона.
Второй сильный матч Глушенкова. А помните, я вам сказал, что считаю лучшим игроком РПЛ не Тюкавина, а именно его? Вы же видите, что Максим не только отдает, но и забивает. 4 гола в двух матчах. Пока идет по весьма серьезному графику. Но этому есть и логическое объяснение. Партнеры. Какое у него взаимопонимание с Венделом? Просто фантастическое! Игра для гурманов», — сказал Орлов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1