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Сегодня, 07:20

Личка: «До удаления Фомина «Динамо» хорошо играло с «Факелом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Факелом» (3:1) в 1-м туре РПЛ-2024/25.

«До удаления Фомина команда хорошо играла, старалась комбинировать, забили гол со стандарта, который вчера отрабатывали. К сожалению, потом был момент с Фоминым, который я до конца не видел, так что не могу судить о нем. Для этого есть ВАР, так что никаких претензий к судьям нет», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

Также тренер отметил, что во втором тайме игрокам «Динамо» было тяжело и приходилось терпеть.

«Соперник очень хорошо был готов физически. Там хороший уровень футболистов, которые умеют оказывать давление на защиту. Мы сделали первый маленький шаг в новом сезоне — победили со счётом 3:1 в сложной ситуации. Я очень рад и поздравляю команду с 3 очками», — сказал Личка.

«Динамо» набрало 3 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Локомотивом» 27 июля.

Муми Нгамале (с&nbsp;мячом) в&nbsp;матче против &laquo;Факела&raquo;. «Динамо» против «Факела»: кадровые проблемы, 3:0 к 30-й минуте, удаление Фомина в первом тайме

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Марцел Личка
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
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Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
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