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Сегодня, 08:00

Орлов: «Литвинов нравится, но Барриос сильнее»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высоко оценил потенциал и качества полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

— Мне понравился в этом сезоне спартаковец Руслан Литвинов, — сказал Орлов. — Очень перспективный парень, не по годам играет зрело. Быстрый, мобильный, неуступчивый. Раньше многие хвалили динамовца Фомина. Вот он довольно медленный. Как, кстати, и Уткин из «Ростова».

Абаскаль в ряде матчей не от хорошей жизни выпускал Литвинова в центре обороны, но профильная позиция этого игрока, конечно, выше. В общем, я бы включил его в символическую сборную, но у Руслана слишком серьезный конкурент. Барриос. Ну как ты его подвинешь? Колумбиец просто на высочайшем уровне играет в отборе, в разрушении атак соперника. А если бы у него еще был поставленный удар, он бы играл в «Барселоне» или «Реале». Увы, он очень редко бьет, а если и бьет, то мимо. Ну что поделать...

Далее у нас идет Вендел. Он хорош и в обороне, и в атаке. Системообразующий игрок. Не соглашусь с теми, кто считает, что этот сезон бразилец проводит слабее предыдущего. Ни в коем случае! Он держит высокий уровень. Неимоверно выносливый хавбек. На 95-й минуте носится по полю, как будто матч только начался!

Вильмар Барриос, Геннадий Орлов, Федор Чалов. «Литвинов нравится, но как подвинуть Барриоса? Чалов и Кордоба сильнее Соболева». Символическая сборная Орлова
Руслан Литвинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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