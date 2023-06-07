Карасев: «Добавлять по 10-12-15 минут — это неправильно»

Российский арбитр Сергей Карасев ответил на недовольство тем, сколько судьи добавляют компенсированного времени к таймам после просмотров ВАР.

«Я здесь за здравый смысл. Добавлять по 10-12-15 минут — это неправильно. Да, бывают какие-то серьезные травмы игроков, долгие просмотры ВАР. Условно говоря, три минуты уходит на просмотры, пять минут — на оказание медицинской помощи футболисту, если он, не дай бог, получил травму головы или еще что-то серьезное. Оказание ему помощи, транспортировка за пределы поля — тут я все понимаю. Но это единичные случаи. Не хотелось бы, чтобы они вообще происходили, — всем здоровья.

И только в таких ситуациях оправданно добавление огромного количества компенсированного времени. Во всех остальных случаях все должно быть в меру. Неправильно, когда играют 90 минут и еще 15 минут компенсированного времени. Это перебор», — цитриуют «Известия» Карасева.