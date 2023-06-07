Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

Орлов: «Чалов маневреннее Соболева. Дзюба хорошо готов, но и с партнерами ему повезло»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Федор Чалов празднует гол
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал лучших нападающих РПЛ.

— Нападение. Справа — Малком, слева — Промес. В этом сезоне у них нет конкурентов, — сказал Орлов. — Что касается центрального нападающего, то я выбираю Чалова. Хотя и Кордоба очень хорош. Чувствуется немецкая школа. Он же больше 100 матчей провел в бундеслиге. И все-таки Федор был в этом сезоне эффективнее. Чалов более разносторонний нападающий, с широким арсеналом. Он и на фланг может свалиться, и из глубины сыграть. Командировка в «Базель» точно пошла ему на пользу. Армеец преобразился. Он творит на поле, художник! У него все в порядке с импровизацией. Защитники порой не могут его просчитать. И бьет он частенько не на силу, а на исполнение.

Дзюба? Весной он смотрелся очень прилично. Внес большой вклад в успехи «Локомотива». Но нужно оценивать его на длинной дистанции. В первой части сезона он в РПЛ не играл. Артема надо похвалить, он хорошо подготовился. Но и с партнерами ему тоже повезло. Обратный пример — Писарский, который ушел из «Оренбурга» в ранге промежуточного лидера бомбардирской гонки, а в Самаре не забил ни одного мяча в РПЛ.

Соболев? Если оценивать только футбольные его качества, то, конечно, он добротный форвард. Но Чалов интереснее, маневреннее. Соболев более ограничен в своих действиях. Я и Кордобу поставлю повыше спартаковца. Соболеву 26 лет. Ему прежде всего надо победить себя в своей голове. Пора взрослеть и меняться.

Вильмар Барриос, Геннадий Орлов, Федор Чалов. «Литвинов нравится, но как подвинуть Барриоса? Чалов и Кордоба сильнее Соболева». Символическая сборная Орлова
Александр Соболев
Артем Дзюба
Джон Кордоба
Федор Чалов
Футбол
Геннадий Орлов
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Промес считает возможным трансфер Депая в «Спартак»
Орлов: «Литвинов нравится, но Барриос сильнее»
Орлов: «Джикия не входит в тройку сильнейших центральных защитников РПЛ»
Орлов объяснил, почему считает Акинфеева лучшим вратарем РПЛ
«Литвинов нравится, но как подвинуть Барриоса? Чалов и Кордоба сильнее Соболева». Символическая сборная Орлова
Агент Джорджевича: «К Луке не относятся с уважением в «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов: «Литвинов нравится, но Барриос сильнее»

Промес считает возможным трансфер Депая в «Спартак»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости