В «Пари НН» сомневаются в назначении Новикова на пост главного тренера

В руководстве «Пари НН» разделились мнения относительно кандидатуры Кирилла Новикова на пост главного тренера команды, информирует Legalbet.

Некоторые из руководителей считают, что в нижегородском клубе должен работать тренер с регалиями. Ко всему прочему, нынешние результаты «Нефтехимика», который возглавляет 43-летний специалист, не впечатляют руководителей «Пари НН».

«Нефтехимик» после 11 туров Мелбет-Первой лиги идет на 12-м месте в таблице, набрав 13 очков. Ранее Новиков возглавлял московское «Динамо» (2019-2020).