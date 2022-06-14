В «Локомотиве» сменится начальник команды. Должность займет человек из бывшего агентства Цорна

По информации «СЭ», в «Локомотиве» сменится начальник команды.

У Павла Утолина, который работал в прошлом сезоне на этой должности, закончился контракт, продлевать не стали.

Новым начальником команды, скорее всего, станет 25-летний Эдуард Шнорр, который ранее работал в бывшем агентстве Томаса Цорна — TZC.

В прошедшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в чемпионате России, набрав 48 очков в 30 матчах.