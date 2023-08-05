«Оренбург» — «Урал»: Мансилья получил красную карточку на 7-й минуте

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья был удален с поля в матче 3-го тура РПЛ против «Урала».

Форвард на 7-й минуте встречи ударил ногой в грудь защитника екатеринбуржцев Мингияна Бевеева и получил красную карточку.