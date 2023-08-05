Джикия с 150-й раз вывел «Спартак» на поле с капитанской повязкой

Защитник «Спартака» Георгий Джикия вывел команду на матч 3-го тура РПЛ с «Рубином» в капитанской повязке.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, Джикия в 150-й раз в карьере вывел команду на поле в статусе капитана.