"Оренбург" – "Тамбов": Чуперка наиграл на полтора удаления

Полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка в матче 5-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Тамбов" (2:2) получил две желтые карточки на 34-й и 85-й минутах и покинул поле, не доиграв до финального свистка.

В первом случае арбитр Павел Кукуян не стал удалять хавбека, который своеобразно выразил недовольство действиями соперника и, оказавшись на газоне, ударил того ногой в область бедра. Придись удар чуть выше (в пах), предположу, что судья достал бы красную карточку.

И во втором случае речь шла о фоле, за который рефери был вправе сразу отправить футболиста с поля – не "через" предупреждение. Чуперка мог сломать сопернику ногу, игроку "Оренбурга" повезло, что этого не произошло. (Александр Бобров)

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