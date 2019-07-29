"Оренбург" собирается подать жалобу на судейство Карасева в матче с "Зенитом"

"Оренбург" остался недоволен работой арбитра Сергея Карасева в матче 3-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2). По ходу встречи судья назначил пенальти в ворота команды из Оренбурга.

– Нам трудно сразу с грандами играть, проиграть чемпиону не зазорно, но, откровенно говоря, судейство было не на высоте, – заявил президент оренбургского клуба Владимир Кияев в интервью ТАСС. – Мы хотим подать жалобу в РФС на действия арбитра, собираемся посмотреть статистику матчей с участием Карасева. На наш взгляд, в них есть некое предвзятое отношение к "Оренбургу", вчера это было очевидно.

Мне обидно за болельщиков. Когда судья допускает такие явные ошибки, мне кажется, арбитр такого уровня не должен судить матчи премьер-лиги. Либо судите объективно, либо не судите вовсе.