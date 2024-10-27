«Оренбург» — «Рубин»: Сахархизан вывел хозяев вперед

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«Оренбург» открыл счет в матче против «Рубина» в 13-м туре РПЛ — 1:0.

На 27-й минуте отличился Саид Сахархизан. 21-летний иранец забил свой пятый мяч в текущем розыгрыше чемпионата России.