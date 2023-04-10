«Оренбург» — «Ростов»: Мансилья вывел хозяев вперед

«Оренбург» повел в счете в матче с «Ростовом» в 22-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 14-й минуте ударом с лета в девятку забил Брайан Мансилья.