Семшов назвал неожиданностью увольнение Бердыева из «Сочи»

Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов оценил то, как уход Курбана Бердыева с поста главного тренера отразится на «Сочи».

«Для меня увольнение Бердыева — это неожиданность, потому что он был назначен только зимой, — сказал Семшов. — Да, команда выигрывала и проигрывала, но может и из-за чего-то другого его уволили. С другой стороны, так быстро команду нельзя построить, тем более Бердыев давно не работал в РПЛ. Дмитрий Хохлов будет исполнять обязанности главного тренера. Получится ли у него? Я в нем уверен. Дмитрий — опытный футболист, уже поработавший главным тренером. Сейчас у него в «Сочи» точно получится, потому что любой тренер делает какие-то выводы. Дмитрий с большим энтузиазмом и рвением приступит к работе в «Сочи». Тем более, он знает коллектив, кто чем дышит. Я его буду поддерживать», — приводит слова Хохлова «РБ Спорт».

Бердыев работал в «Сочи» с ноября прошлого года. Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 2 победы и трижды уступила. В последнем туре сочинцы на своем поле проиграли «Крыльям Советов» (1:2).

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.