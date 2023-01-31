«Оренбург» проиграл болгарской «Славии» в товарищеском матче

«Оренбург» проиграл болгарской «Славии» в товарищеском матче со счетом 1:2.

Причем именно российский клуб открыл счет в первом тайме, когда на 15-й минуте пенальти реализовал полузащитник Николай Титков.

Но еще до перерыва «Оренбург» успел пропустить два мяча.

Накануне «Факел» переиграл «Славию» из Софии в товарищеском матче со счетом 2:1.