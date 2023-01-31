«Оренбург» проиграл болгарской «Славии» в товарищеском матче
«Оренбург» проиграл болгарской «Славии» в товарищеском матче со счетом 1:2.
Причем именно российский клуб открыл счет в первом тайме, когда на 15-й минуте пенальти реализовал полузащитник Николай Титков.
Но еще до перерыва «Оренбург» успел пропустить два мяча.
Накануне «Факел» переиграл «Славию» из Софии в товарищеском матче со счетом 2:1.
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|
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|
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|- : -
|4.03
|14:00
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|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
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|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
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|5.03
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|
Краснодар – Торпедо
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|5.03
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