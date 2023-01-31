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Сегодня, 17:06

В «Нижнем Новгороде» прокомментировали аренду воспитанника «Барселоны» Баньянка

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заместитель генерального директора по трансферной политике и развитию молодежного футбола «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов прокомментировал аренду камерунского защитника Маки Баньяка из казахстанского «Кайрата».

«За Маки Баньяком мы наблюдаем уже давно, хотели видеть его в команде еще летом, но нас не устраивала сумма трансфера. Сейчас удалось договориться об оптимальных для всех сторон условиях перехода. Благодарны и футболисту, и «Кайрату». К нам переходит опытный футболист, поигравший и в Лиге Чемпионов, и в Лиге Европы, во всех своих командах боролся за самые высокие места. Однозначно, Баньяк усилит нашу команду», — приводит слова Кудряшова ТАСС.

В этом сезоне на его счету 12 матчей за «Кайрат» во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом из Казахстана истекает 31 декабря 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро. Защитник также выступал за испанскую «Сарагосу», австрийскую «Адмиру», словенскую «Олимпию» и сербский «Партизан».

Источник: https://tass.ru/sport/16928019

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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