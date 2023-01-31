В «Нижнем Новгороде» прокомментировали аренду воспитанника «Барселоны» Баньянка

Заместитель генерального директора по трансферной политике и развитию молодежного футбола «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов прокомментировал аренду камерунского защитника Маки Баньяка из казахстанского «Кайрата».

«За Маки Баньяком мы наблюдаем уже давно, хотели видеть его в команде еще летом, но нас не устраивала сумма трансфера. Сейчас удалось договориться об оптимальных для всех сторон условиях перехода. Благодарны и футболисту, и «Кайрату». К нам переходит опытный футболист, поигравший и в Лиге Чемпионов, и в Лиге Европы, во всех своих командах боролся за самые высокие места. Однозначно, Баньяк усилит нашу команду», — приводит слова Кудряшова ТАСС.

В этом сезоне на его счету 12 матчей за «Кайрат» во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом из Казахстана истекает 31 декабря 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро. Защитник также выступал за испанскую «Сарагосу», австрийскую «Адмиру», словенскую «Олимпию» и сербский «Партизан».