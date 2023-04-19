«Оренбург» оштрафован на 20 тысяч рублей за нецензурную лексику с трибун в адрес судьи

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Оренбург» оштрафован на 20 тысяч рублей за нецензурные высказывания в адрес судьи в матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:4).

«Оренбург» оштрафован на 20 тысяч рублей за нецензурную лексику с трибун в адрес судьи. Это первое нарушение в сезоне у «Оренбурга», — сказал Григорьянц.

После этого матча «Оренбург» идет на 8-й позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Локомотив» поднялся на 10-е место, набрав 28 очков.