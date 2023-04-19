«Оренбург» оштрафован на 20 тысяч рублей за нецензурную лексику с трибун в адрес судьи
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Оренбург» оштрафован на 20 тысяч рублей за нецензурные высказывания в адрес судьи в матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:4).
«Оренбург» оштрафован на 20 тысяч рублей за нецензурную лексику с трибун в адрес судьи. Это первое нарушение в сезоне у «Оренбурга», — сказал Григорьянц.
После этого матча «Оренбург» идет на 8-й позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Локомотив» поднялся на 10-е место, набрав 28 очков.
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|
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|
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|
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|
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|
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|6
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|10
|23-33
|25
|
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|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
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|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
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|19-50
|14
|
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|Торпедо
|23
|3
|4
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|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
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Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
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|2
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
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Локомотив
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