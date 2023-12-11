«Оренбург» определился с возможными кандидатами на замену Вере

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у клуба уже есть варианты для замены полузащитника Лукаса Веры. Ранее появилась информация о переходе 26-летнего аргентинца в «Локомотив».

«Мы ищем замену Лукасу Вере. В ситуация с его уходом от нас ничего не зависит, — приводит Sport24 слова Андреева. — Если аргентинец уйдет, то у «Оренбурга» уже есть готовые варианты, если останется, вообще замечательно. Конкретные фамилии назвать не могу — секрет клуба. Но на замену Вере рассматриваются ребята из Латинской Америки».

Вера перешел в «Оренбург» из «Лануса» в июле 2022 года за 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 18 матчей.