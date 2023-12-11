Ташуев раскрыл секрет, как ему удалось преобразить «Факел»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, как ему удалось раскрыть потенциал команды.

«Как удалось преобразить «Факел»? Секрет прост: много работали, — приводит Sport24 слова Ташуева. — Ребята молодцы! И это работа руководства, которое достаточно профессиональное, футбольное. Конечно же, болельщики внесли свою роль, для «Факела» — это подспорье. На весеннюю часть чемпионата нужно ставить максимально высокую цель, которую не буду сейчас озвучивать, но сначала нужно поменять ментальность футболистам. Все зависит от нее, потому что человеческие ресурсы непредсказуемые. Нужно играть и никого не бояться. Играть от себя, а не от соперника».

64-летний специалист возглавил команду в сентябре.

«Не люблю выражение: идти от матча к матчу. Нужно ставить глобальную фундаментальную цель и идти с потом и кровью. С низким бюджетом клуба сложно назвать конкретную цель. Будем думать по ходу чемпионата. Как и все 16 команд РПЛ, мы планируем укрепление в зимнее трансферное окно. На данный момент не обсуждали с руководством трансферы на выход. У нас есть еще время. Все это внутренняя кухня», — сказал Ташуев.

«Факел» (21 очко) после 18 туров занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Под руководством Ташуева воронежская команда одержала четыре из пяти побед в чемпионате России.