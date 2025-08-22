«Оренбург» обыгрывает «Ахмат» после первого тайма

«Оренбург» побеждает «Ахмат» после первого тайма домашнего матча 6-го тура РПЛ — 2:0.

Дубль у хозяев оформил форвард Хорди Томпсон — чилиец отличился на 1-й и 45-й минутах.

На 5-й минуте был удален хавбек «Ахмата» Эгаш Касинтура.