В «Зените» опровергли новость о желании приобрести Пиняева, Литвинова, Садулаева, Ваханию и Лукина



Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» об интересе к ряду российских футболистов.

— Сегодня новостью дня стало то, что «Зенит» хочет купить Пиняева, Литвинова, Садулаева, Ваханию и Лукина из-за ужесточения лимита на легионеров: клуб составил шорт-лист. Правда ли это?

— Ни листа, ни пол-листа.

Ранее стало известно, что петербургский клуб составил шорт-лист из российских футболистов «Локо», «Спартака», «Ахмата», «Ростова» и ЦСКА, которыми хотел бы усилиться уже этой зимой. Об этом сообщило издание Metaratings.ru.