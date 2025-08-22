«Оренбург» — «Ахмат»: Томпсон оформил дубль

«Оренбург» удвоил преимущество в матче с «Ахматом» в 6-м туре РПЛ — 2:0.

Гол на 45-й минуте забил Хорди Томпсон. Чилиец оформил дубль.