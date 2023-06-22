«Оренбург» объявил об уходе Лички

«Оренбург» объявил об уходе Марцела Лички с поста главного тренера клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что специалист подпишет трехлетний контракт с «Динамо».

В сезоне-2022/23 «Оренбург» под руководством чешского специалиста занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, обойдя такие клубы, как «Локомотив» и «Динамо». Также Личка вывел клуб из первой лиги в сезоне-2021/22. 45-летний тренер работал в клубе с 2020 года.