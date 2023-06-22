Определились три первых соперника «Локомотива» на летних сборах

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Стали известны три первых соперника «Локомотива» во время летних сборов.

Первый матч «Локомотив» проведет 26 июня первый матч пройдет против омского «Иртыша».

Вторая встреча состоится 30 июня против астраханского «Волгаря». В третьем матче железнодорожники сыграют с «Балтикой» 6 июля.

«Локомотив» завершил сезон-2022/23 на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.