«Оренбург» объявил о подписании иранца Горбани

Полузащитник Мохаммад Горбани стал игроком «Оренбурга», сообщает пресс-служба клуба. Он перешел в российскую команду из «Сепахана».

По информации СМИ, сумма трансфера составила 1 миллион евро, а срок контракта — 3,5 года.

22-летний Горбани выступал за «Сепахан» с лета 2022 года. Он провел за команду 42 матча, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 18 матчах.