Умар Сако: «Хотел бы перейти из «Ростова» в «Реал» — это возможно»

Защитник «Ростова» Умар Сако заявил о желании поиграть за мадридский «Реал».

«У меня были предложения из Турции и с Украины. РПЛ — хорошая лига. Конечно, я понимаю, что российские клубы не принимают участия в еврокубках, но для меня это не проблема. Когда-нибудь я бы хотел перейти из «Ростова» в мадридский «Реал». Это возможно, но сложно. Но пока что мне нужно закрепиться в составе своей новой команды», — приводит слова Сако «РБ Спорт».

«Ростов» арендовал 27-летнего игрока болгарской «Арды» до конца сезона-2023/24.