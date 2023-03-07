«Оренбург» обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче против «Ахмата»

«Оренбург» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом» (1:3) с просьбой оценить возможный офсайд в эпизоде с голом Евгения Харина на 11-й минуте, а также желтую карточку и пенальти на 43-й минуте встречи, сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

«Оренбург» завершил матч в меньшинстве: на 45+2-й минуте встречи защитник команды Михаил Сиваков получил вторую желтую карточку за фол в своей штрафной.

«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками, «Оренбург» идет на седьмой строчке с 25 очками.