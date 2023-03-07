Каманцев — об офсайдных линиях: «В этом сезоне мы их увидим»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» рассказал, когда в российском футболе может быть задействована система определения офсайдных линий.

«Система определения офсайдных линий будет реализованы, когда их признает ФИФА. Идет вопрос сертификации. Как только они будут сертифицированы, мы начнем их использовать. Надеюсь, что они в течение 1-1,5 месяца завершат этот процесс. Вопрос не на нашей стороне. Ждем, когда ФИФА сертифицирует систему. У них проходят тестовые матчи, они прорабатывают использование системы. В отсутствии возможностей заключить контракт с альтернативными партнерами мы вынуждены ждать. Думаю, в этом сезоне мы их увидим. Но точную дату я назвать не готов», — сказал Каманцев «СЭ».

3 февраля РФС сообщил о заключении контракта о поставках оборудования для виртуального определения офсайдных линий с китайской компанией Rigour Tech. На данный момент система проходит финальный тест для получения сертификата ФИФА, после чего она может быть использована на матчах чемпионата России.