«Оренбург» может сыграть против «Урала» основой. Клуб ждет решения Роспотребнадзора

Как стало известно «СЭ», «Оренбург», не исключено, сможет выпустить на поле в матче 25-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Урала» ряд игроков основного состава, тесты на коронавирус которых дали отрицательный результат. Матч должен состояться 1 июля.

Сейчас клуб ожидает соответствующее разрешение от Роспотребнадзора.

Ранее «Оренбург» не смог провести гостевой матч 24-го тура чемпионата России против «Краснодара» из-за вспышки коронавируса. Команде засчитано поражение со счетом 0:3. (Вячеслав Короткин)