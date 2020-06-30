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«Оренбург» может сыграть против «Урала» основой. Клуб ждет решения Роспотребнадзора

30 июня 2020, 10:53
«Оренбург» может сыграть против «Урала» основным составом. Фото ФК «Оренбург»
«Оренбург» может сыграть против «Урала» основным составом. Фото ФК «Оренбург»

Как стало известно «СЭ», «Оренбург», не исключено, сможет выпустить на поле в матче 25-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Урала» ряд игроков основного состава, тесты на коронавирус которых дали отрицательный результат. Матч должен состояться 1 июля.

Сейчас клуб ожидает соответствующее разрешение от Роспотребнадзора.

Ранее «Оренбург» не смог провести гостевой матч 24-го тура чемпионата России против «Краснодара» из-за вспышки коронавируса. Команде засчитано поражение со счетом 0:3. (Вячеслав Короткин)

Оренбург — Урал

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