"Оренбург" - "Крылья Советов": команды обменялись голами с пенальти за четыре минуты

"Оренбург" и "Крылья" забили по голу с пенальти в перенесенном матче 16-го тура премьер-лиги в течение четырех минут. На 8-й минуте отличился хавбек оренбуржцев Алексей Сутормин, а на 12-й - нападающий самарцев Рамиль Шейдаев.

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