"Оренбург" - "Крылья Советов": команды обменялись голами с пенальти за четыре минуты

"Оренбург" и "Крылья" забили по голу с пенальти в перенесенном матче 16-го тура премьер-лиги в течение четырех минут. На 8-й минуте отличился хавбек оренбуржцев Алексей Сутормин, а на 12-й - нападающий самарцев Рамиль Шейдаев.
📹 Алексей Сутормин забивает шестой гол в текущем сезоне РПЛ.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 3 апреля 2019 г.
📺 #ОренбургКрылья в прямом эфире #МАТЧПРЕМЬЕР
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📹 Четвертый гол Рамиля Шейдаева в весенней части чемпионата!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 3 апреля 2019 г.
📺 #ОренбургКрылья в прямом эфире #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL https://t.co/x8Gug1zvTm
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