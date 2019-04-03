17:21 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" - "Крылья Советов": команды обменялись голами с пенальти за четыре минуты

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"Оренбург" и "Крылья" забили по голу с пенальти в перенесенном матче 16-го тура премьер-лиги в течение четырех минут. На 8-й минуте отличился хавбек оренбуржцев Алексей Сутормин, а на 12-й - нападающий самарцев Рамиль Шейдаев

 

Оренбург - Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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