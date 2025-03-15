«Оренбург» победил «Факел» благодаря автоголу Божина

«Оренбург» дома обыграл «Факел» в матче 21-го тура чемпионата России — 1:0.

Гости на 53-й минуте остались в меньшинстве после удаления полузащитника Дилана Мертенса. На 86-й минуте отличился форвард хозяев Максим Савельев, однако его гол был отменен после просмотра ВАР. Победу «Оренбургу» принес автогол защитника «Факела» Сергея Божина на 90+4-й минуте.

Игрок оренбуржцев Иван Башич получил предупреждение в первом тайме и пропустит следующий матч из-за перебора желтых карточек.

«Факел» с 14 очками располагается на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ. «Оренбург» (11 баллов) замыкает турнирную таблицу.