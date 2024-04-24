«Оренбург» сыграет с «Динамо» в матче 21-го тура чемпионата России в среду, 24 апреля. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Оренбург» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Оренбургский клуб с 26 очками идет на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые занимают 3-ю строчку чемпионата России, в их активе — 41 балл. Отрыв от 2-го места, которое занимает «Краснодар», составляет 5 очков.

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