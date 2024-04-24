«Урал» выкупил бразильского защитника Итало

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«Урал» выкупил защитника Итало, который принадлежал «Санта-Кларе», сообщил президент клуба Григорий Иванов.

По данным Transfermarkt, российская команда выкупила права на футболиста за 1,5 миллиона евро.

В составе «Урала» 22-летний бразилец провел 25 матчей, не отметившись результативными действиями.