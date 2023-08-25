ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в первом матче 6-го тура РПЛ

ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 6-го тура РПЛ — 1:1.

Армейцы открыли счет на 49-й минуте, отличился бразильский защитник армейцев Мойзес. «Оренбург» отыгрался 21 минуту спустя усилиями Лукаса Веры.

ЦСКА набрал 10 очков и остался на пятом месте в РПЛ. «Оренбург» набрал второе очко в текущем розыгрыше чемпионата России, но продолжает замыкать турнирную таблицу.

В следующем туре «Оренбург» на своем поле примет «Сочи». Игра пройдет 3 сентября. ЦСКА в этот же день дома сыграет с «Зенитом».