В субботу, 26 августа, в Москве «Спартак» сыграет с «Ахматом» в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Прямой эфир противостояния «Спартак» — «Ахмат» покажут на телеканале «Матч ТВ». Также следить за матчами РПЛ в сезоне 2023 / 2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск. Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Полный календарь и результаты игр «Спартак» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

За расписанием матчей, итогами и статистикой «Ахмата» в текущем сезоне также следите на сайте «СЭ».