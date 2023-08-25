«Оренбург» — ЦСКА: ничья после первого тайма

ЦСКА в гостях играет вничью с «Оренбургом» после первого тайма матча 6-го тура РПЛ — 0:0.

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В первом тайме хозяева сделали вынужденную замену — вместо Габриэля Форентина, получившего травму, на поле появился Джимми Марин.

ЦСКА с 9 очками занимает пятое место в РПЛ. «Оренбург» с 1 баллом замыкает турнирную таблицу.